Eva, lo spettacolo è nel camerino!

La Riccobono in topless e microslip

18/4/2012

Eva Riccobono condurrà anche lo spettacolo della scienza in tv, ma vederla provare abiti nei panni di modella è sempre lo spettacolo più bello. E così su Twitter capita di sbirciare la neoshowgirl siciliana alle prese con i vestiti e vederla ora in topless, ora con microslip succinti e sexy. Insieme all'amico Francesco dedica qualche ora della sua giornata alla scelta del suo look e le mise sono tutte più che provocanti.

Ora si diletta con un abito lungo e nero, in chiffon, dalle trasparenze audaci. Scollatura o no, sotto si vede chiaramente il seno al vento e, a coprire le parti basse, solo uno slip succinto, bianco ed attraente. E poi ancora un altro abito sotto il quale il lato B emerge in tutta la sua interezza o lunghi vestiti da sera sotto i quali ci possono essere solo le mutandine.

Eva posa con i capi ultrasexy senza fare una piega mettendo in mostra il suo fisico da passerella. Mentre ci chiediamo quale abbinamento preferisca restiamo incantati ad osservarla come fossimo davanti al suo specchio...