Tra Belen e Fabrizio un "amico"

Aria di crisi tra l'argentina e Corona

18/4/2012

Lei si è buttata nella danza, lui si rode il fegato. Da quando Belen Rodriguez si è trasferita a Roma per fare la guest-star del programma di Maria De Filippi, Amici, l'aria sembra essere diventata pesante tra la showgirl argentina e il fidanzato Fabrizio Corona. Di crisi e rottura si è parlato molte volte e i segnali sono tanti. Ma questa volta a confermare che qualcosa non va sono proprio gli amici...

Secondo quanto racconta il sito di Vanity Fair, gli amici di Fabrizio dicono che è molto nervoso, che scatta per niente negli ultimi tempi. Belen è nella capitale e sembra di tutt'altro umore. Si diverte in sala prove e il ballo sembra riuscirle anche bene, a quanto dicono i maestri del talent di Maria. Si impegna, passa ore ed ore a provare i passi, ma è stata anche avvistata lontana dalle scarpette con un ballerino, di cui alcuni settimanali azzardano anche l'identità.



Del resto di crisi tra Belen e Fabrizio se ne parla da tempo. Da dopo Sanremo quando lei era volata in Argentina da sola per una vacanza scacciapensieri e lui era rimasto a Milano. E poi ai tempi di Italia's got talent quando si era parlato di una simpatia particolare tra la Rodriguez e Simone Annichiarico. Alla fine Belen e Fabrizio erano stati paparazzati insieme e la coppia aveva sapientemente regalato ai flash un bacio riparatore. Ora spuntano di nuove voci di crisi. Chissà se anche questa volta un siparietto bollente e mediatico tra i due salverà il rapporto.