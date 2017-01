Brad-Jolie, scommettiamo che... si sposano

Bookmaker impazziti su luogo e data

17/4/2012

Brad Pitt, convinto dai sei figli, sposa Angelina Jolie. "I bambini ce lo chiedevano continuamente: dovete sposarvi come Shrek e Fiona". E così Brad racconta al settimanale Oggi che tutti in famiglia sono pronti per la cerimonia. "I bambini scalpitano, vogliono sapere quando faremo la festa", dice. Secondo i bookmaker i due attori si sposeranno in Francia. La possibilità di nozze italiane è data a 8.00 e quelle californiane a 15.00

Chi sarà invece il testimone? Doug Pitt, il fratello di brad, si gioca a 1.08, mentre George Clooney, amico carissimo, è dato a 9.00 ed il regista Quentin Tarantino a 10.00.

Conviventi da sette anni, genitori di sei figli (3 naturali e 3 adottati), Brad e Angelina sono affiatati e complici. “Sono la persona più fortunata del mondo, perché ho una famiglia strepitosa. Sono orgoglioso dei miei bambini e sono fiero di avere una compagna che ha una grande visione del mondo e lo fa con forte impegno e compassione. È una grande attrice, ma quello che riesce a fare con le Nazioni Unite e con Kind (Kids In Need of Defense)... bè quello è il suo vero lavoro, la sua grande passione che diventa contagiosa per tutte le persone che incontra”, dice l'attore.



“Stiamo sempre insieme e i bambini adorano viaggiare e andare a scuola in Paesi diversi”, dice Pitt. “Il mio primo pensiero alla mattina è per i miei figli. In Ungheria andavano a scuola e alla fine della giornata mi venivano a trovare sul set e spesso gli attori li facevano giocare a pallone”, racconta.