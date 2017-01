Bar Refaeli fa una brutta figura

La Canalis: vedi quanto il trucco aiuta

17/4/2012

Il coraggio di farsi brutta e di farsi vedere Bar Refaeli ce l'ha. Del resto visto il suo fascino anche al naturale può permettersi di postare qualunque foto, anche la più orrenda, tanto la sua bellezza è indiscussa. E così la top model scatta un'immagine con un'applicazione e la invia su Twitter. Elisabetta Canalis le risponde ironica: “Vedi quanto il trucco ci aiuta”. E poi ammette di avere una foto simile, ma di tenerla ben nascosta.

Sul social network Bar posta un sacco di foto. Le più belle la riprendono acqua e sapone, sorridente e sempre bellissima. Poi si diverte con le varie applicazioni e così eccola imbruttita e deformata. La Canalis non perde tempo e le replica spiritosa: “Così vedi quanto il trucco ci aiuta” e la Refaeli aggiunge: “E photoshop... anche se questo è un particolare photoshop”.



Ma se Bar si prende in giro e regala ai followers un'immagine di sé deformata, la Canalis confessa: “Anche io ho fatto una foto con questa applicazione, ma sono così brutta che non ho ancora avuto il coraggio di postarla”. Ora aspettiamo che anche Eli trovi la forza di dare un'immagine diversa di sé.