Miley Cyrus, altro che anoressia!

L'attrice mantiene la forma con l'esercizio quotidiano

17/4/2012

Addominali piatti, anzi piattissimi, ombelico in vista, top e leggings, che sottolineano le sue curve perfette. In compagnia del suo cane, Miley Cyrus fa jogging per le vie di Los Angeles e sfoggia la sua linea impeccabile. Magra, fin troppo, al punto da essere stata additata come anoressica...

In realtà la bella attrice americana, presa di mira per alcuni scatti postati su Twitter, proprio sul social network si è difesa smentendo categoricamente di soffrire di disturbi alimentari, ma di essere invece intollerante ad alcuni alimenti.



Quel che invece è certo è che al suo corpo e alla sua forma fisica Miley ci tiene davvero tanto e la sua magrezza deriva dal fatto che si allena tutti i giorni con costanza per mantenere tonici i muscoli. Corsa e Pilates presso la Winsor Pilates nel West Hollywood. No, altro che anoressia, il suo è un corpo dalla linea impeccabile e dai muscoli tonici da sfoggiare ad ogni occasione.