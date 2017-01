Lapo, divo "dandy" in Montenapoleone

Look griffato e serio per il rampollo di casa Fiat

17/4/2012

Laccato e impomatato, i mocassini bianchi, giacca e fazzolettino nel taschino, Lapo Elkann passeggia in Montenapoleone a Milano e sfoggia un look super griffato in perfetto stile "dandy" mentre firma autografi, come un divo. Stessi mocassini e giacca nero-azzurra (ma non tifa Juventus?) poi alla presentazione della 500 firmata "Gucci".

Il rampollo di casa Agnelli ama "esibirsi" e non lo ha mia nascosto. I sui look sempre eccentrici e stravaganti ne hanno fatto una vera e propria icona della moda. Lo stile è impeccabile, Lapo è un gran signore, non c'è da discutere e gli piace giocare a fare il divo.



Con i capelli impomatati e tirati indietro poi sembra persino più serio e autoritario. Anche più vecchio però e da quando è finita la sua storia con Bianca Brandolini D'Adda, anche un po' più triste... La cuginetta gli manca?