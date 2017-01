Rihanna tra gestacci e foto hot

La cantante alza il dito medio ai flash

17/4/2012

Bikini in finto denim con maliziosi taschini sui capezzoli, fisico perfetto, aria ammaliatrice e sguardo intrigante. Rihanna non riesce a stare lontana da Twitter e così posta di continuo i suoi autoscatti bollenti. Dal costume ultrasexy che indossa meravigliosamente ai pantaloncini corti in jeans che mostrano il lato B della cantante caraibicai. E fuori dalla rete Rihanna improvvisa il dito medio (due per la precisione) in direzione dei paparazzi.





Adora farsi fotografare ma solo come e quando dice lei. E così si mostra insofferente all'assalto dei fotografi e preferisce regalare lei stessa ai suoi fan le immagini hot della sua vita privata. Sfrontata e sfacciata si lascia andare ai gestacci incurante dei flash che la riprendono in veste poco signorile.



Del resto la cantante ha costruito la sua fortuna proprio sul suo personaggio sopra le righe e mai bacchettone. E così eccola trasformarsi in versione sexy e affascinante. Sdraiata come un'esperta seduttrice mostra le sue curve e sogna il principe azzurro, perché tra i tanti flirt che le vengono attribuiti lei smentisce tutto e ammette di essere ancora a caccia.