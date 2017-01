Fico: altro che crisi, sposo Mario

Lui dallo psicologo, lei pensa alla data

17/4/2012

"Ma quale storia al capolinea? Noi stiamo progettando il matrimonio che avverrà al più presto". Così Raffaella Fico nega una rottura del fidanzamento con l'attaccante del Manchester City, Mario Balotelli. Anzi rilancia all'Ansa: "Alla luce di una maggiore serenità stiamo progettando le nozze". La data? "Preferisco non dirla". Intanto lui va dallo psicologo.

La showgirl napoletana, che frequenta il calciatore da quasi un anno non sembrava aver preso "bene" l'ennesima scappatella del fidanzato. Le esternazioni di Jenny Thompson, escort già nota per una relazione-scandalo con Wayne Rooney, pubblicate in esclusiva sui tabloid inglesi, nei quali la 23enne elogiava le le prestazioni sessuali del calciatore italiano, non le sono piaciute: "Wayne forse è un giocatore più bravo, ma fuori dal campo Mario lo batte. Ha un corpo fantastico e sa esattamente come si soddisfa una donna. Da uno a dieci, gli darei 9,5. In camera da letto è divertente e brillante, è un gentleman. E poi bacia benissimo". Eppure, Raffaella è innamorata e vede positivo e parla di "maggiore serenità" tra idue. tanto da lasciare intendere che le nozze sono dietro l'angolo, anche se la data resta top-secret.



E allora cosa fa SuperMario? Stando ai tabloid inglesi sarebbe pronto ad affidarsi ai consigli di uno psichiatra per mettere un po' d'ordine nella sua turbolenta e travagliata esistenza. A rivelarlo al "Sun on Sunday" un amico del calciatore: "Mario non vuole lasciare il City e sa di aver bisogno di aiuto. Per sua stessa ammissione è completamente fuori controllo. È pronto a ricevere l’aiuto di un esperto per mettere ordine nella sua vita... prima che sia troppo tardi".