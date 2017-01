Rita si "gratta" ancora a Miami

I pruriti della Rusic tenuti a bada dal cagnolino

16/4/2012

Le eterne vacanze a Miami mettono addosso a Rita Rusic insoliti pruriti. Riecco la splendida cinquantenne, ex di Cecchi Gori, in monokini sotto il solleone della Florida, intenta in una sequenza di grattatine e aggiustatine al lato B. Il siparietto merita, come al solito, l'attenzione dei paparazzi, appostati ormai quasi esclusivamente per lei.

A fare da scenografia due grossi ombrelloni piegati per terra e sistemati come paravento alle spalle di Rita, che stavolta invece che con l'inseparabile aitante toyboy si gode la sessione abbronzatura con l'altrettanto inseparabile cagnolino.



Due lettini, uno per lei e uno per lui e il relax รจ assicurato. Il giovane fidanzato non deve preoccuparsi di nulla, alle curve prorompenti di Rita e ai suoi pruriti bada il fedele amico dell'uomo.