Veronica, due anni da ex gieffina

Guarda come è cambiata la Ciardi

16/4/2012

Addio serate a ballare sui cubi e rapporti lesbo, Veronica Ciardi esce da un periodo difficile e ha voglia di normalità. Grazie all'amore dei suoi fan e a quello per il fidanzato, un non-famoso che le sta accanto da quasi un anno, la ex gieffina ritrova la voglia di sorridere dopo aver sofferto di disturbi alimentari. Ora torna in tv come inviata a Pomeriggio 5 e alla festa dei gieffini appare in tutto il suo ritrovato splendore.

Abitino bicolore viola e fucsia aderente, soprabito nero e scarpe décolleté gialle per una ex gieffina che ha abbandonato la tinta castana per farsi quasi bionda. Sembrano lontani i tempi in cui era rinchiusa nella Casa, eppure la Ciardi sembra ancora più affascinante. Forse anche con qualche ritocchino.

Ecco una bella gallery di Veronica per scoprire come è cambiata nel tempo e se c'è qualche “trucco”...