Anna dà un taglio al lungo passato

Come Raffaella Carrà, capelli a caschetto per la Tatangelo

16/4/2012

Dopo il "colpo di testa" di Barbara Berlusconi, che ha abbandonato il biondo per un rosso ramato, ecco che anche Anna Tatangelo rinnova la sua acconciatura. Un taglio netto ai lunghi capelli per sfoggiare un caschetto alla Raffaella Carrà, con tanto di frangetta. Sul suo Twitter posta la foto in cui è ancora dal parrucchiere e dice: "Che ve ne pare?".

A noi piace, ma chissà come la pensa il suo Gigi, perché sì sa, quando la donna mette mano ai capelli c'è sempre voglia di cambiamento.



L'anteprima è per i followers di Twitter. Ai fotografi tocca mettersi in coda. Solo in occasione dello spettacolo teatrale a Roma "Tutto questo danzando" riescono a immortalarla con il suo nuovo look.

Sorridente tra Carolyn Smith e Christian Vieri, vestita con una canottiera aderente che esalta il suo florido décolleté, debutta "ufficialmente" il suo caschetto. Addio quindi ai lunghi capelli che, in questi mesi di "Ballando con le stelle", le hanno accarezzato le spalle e riparato imbarazzanti scollature. Questo è uno stile da vera signora. Signora D'Alessio, appunto.