Brad Pitt e Angelina Jolie presto sposi

Fidanzamento ufficiale con tanto di anello

16/4/2012

Per i più dopo i fatidici 7 anni di relazione arriva la crisi, per Angelina Jolie e Brad Pitt invece è tempo, finalmente, di nozze. La coppia più bella di Hollywood, 7 anni di convivenza, 6 figli tra adottati e naturali, ha infatti annunciato il fidanzamento ufficiale con tanto di anello, un gioiello da almeno dieci carati di diamante taglio brillante centrale.

Brad Pitt lo ha comprato dal gioielliere di fiducia di Angelina, Robert Procop di Beverly Hills, con il quale la Jolie ha creato una linea ribattezzata "The Style of Jolie". Per dare vita a questo anello c'è voluto un anno e Brad ha contribuito a disegnarlo, ma il risultato ha dimostrato che ne è valsa la pena e la futura sposa è sembrata molto soddisfatta e lo ha messo subito al dito.



I loro sei figli, Maddox di 10 anni, Pax di nove, Zahara di sette, Shiloh di cinque e i gemelli Knox e Vivienne di tre anni, sono deliziati dalla novità, come ha annunciato la portavoce di Pitt, Cynthia Pett-Dante: "Sì, è confermato. è una promessa per i futuro e i bambini sono molti felici. Non c'è però una data stabilita al momento". Il fatidico sì quindi ci sarà e sembra che i Brangelina si sposeranno nel loro castello francese entro la fine dell'anno.



Intanto i gossip si sono scatenati. Pare infatti che Jennifer Aniston abbia già annunciato che andrà al matrimonio del suo ex e questo sarebbe un bel modo di sotterrare una volta per tutte le insistenti voci sulla rivalità tra le due donne. Addirittura, la ex Rachel di 'Friends', che è stata sposata con Brad finché lui l'ha lasciata per la Jolie, e che al momento ha una relazione con l'attore e sceneggiatore Justin Theroux, pare sia molto contenta che il suo ex marito abbia intenzione di risposarsi. "Jennifer è felice per Brad e Angelina - ha riferito una fonte al tabloid britannico Sun - è così innamorata di Justin che è davvero grata di come siano andate le cose. Non fosse per Angelina, Jennifer non avrebbe mai legato con Justin. Non mi stupirebbe se andasse perfino al loro matrimonio".