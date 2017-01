Melita: "Bobo non è il mio fidanzato"

La Toniolo aggiunge: "Però un uomo c'è"

16/4/2012

Un fidanzato ce l'ha, ma non è Bobo Vieri. Melita Toniolo al cinema con Poker Generation ammette di avere un compagno, ma non è famoso. E se qualcuno, dopo i numerosi tweet scambiati con Bobo Vieri, pensava che l'ex calciatore ora ballerino televisivo potesse avere un flirt con lei, la risposta è negativa. “Bobo e io siamo molto amici e tifavo per lui durante Ballando, ma non è il mio fidanzato” dice Melita al settimanale Di Tutto.

Spiritosa e sensuale, dopo aver superato alla grande la prova costume su Twitter e aver posato per il nuovo catalogo di bikini di cui è testimonial, ammette di avere una gran voglia di mare e vacanze. Non da sola, ovviamente.

Il suo uomo ideale? “Moro, occhi verdi e non magro – spiega Melita – soprattutto fedele e riflessivo. Poi mi deve far ridere, tanto...”



Ma la sua dolce metà non è Bobo Vieri, come qualcuno ha sospettato dopo aver letto i messaggi che la Toniolo e Vieri si scambiano di continuo. “Ho un nuovo fidanzato e non è famoso” dice lei. “Sono sempre super single, nessuna fidanzata” cinguetta lui.