Senicar, bomba sexy in bikini

Nina, modella per le sue creazioni

16/4/2012

Dopo un piccolo assaggio con il video del backstage, ecco che arrivano le foto ufficiali della collezione Beachwear 2012 di Nina Senicar. Tinte tenui, stampe floreali e qualche pizzo sono alla base dei bikini creati dalla modella serba che per l'occasione si trasforma in una sexy indossatrice. Fisico scultoreo, espressione sbarazzina e mani tra i capelli fanno di lei una vera bomba di sensualità.

Anche se l'Italia è sotto la pioggia, l'estate si avvicina e per la bella Nina è ora di presentare i risultati del suo lavoro da stilista. Micro costumi da lolita, con arricciature e nastrini o conturbanti monokini dalle stampe “selvagge” fanno sognare un'estate infuocata e passionale. Creazioni, bellissime, ma rese ancora più sensuali se indossate proprio dalla Senicar.



Come non notare il push-up che evidenzia un seno dalle curve disegnate da un compasso o le mutandine con i fiocchetti laterali che mostrano fianchi e sedere (già ben noto per una famosa marca di biancheria intima) sinuosi e perfetti.