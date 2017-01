Un nuovo fidanzato per Alessia Marcuzzi

E' il cugino del nonno della sorella di Daniele Battaglia... lo scrive lei su Facebook

13/4/2012

Crisi tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti? Di più! Per lei c'è un fidanzato nuovo di zecca in vista. Si tratta del "il cugino del nonno della sorella di Daniele Battaglia". A scriverlo è la stessa Alessia rispondendo scherzosamente alle voci di crisi circolate. Il suo post con lo scoop scherzoso finisce con un... "Che ne dite, ci faranno un articolo?". Alessia accontentata, l'articolo è qua.

A lanciare la bomba è stata "Novella 2000", in un articolo ripreso da Tgcom24, in cui, a commento di una serie di foto dove Alessia e Francesco Facchinetti apparivano piuttosto rabbuiati, si parlava apertamente di crisi.



Il primo a rispondere è stato lo stesso Facchinetti, con un tweet che recitava "Io e Alessia Marcuzzi ci siamo lasciati. Ora, sto con #LaPinella", ovvero la stessa Alessia.



Dopodiché ecco intervenire la Marcuzzi in persona con un cinguettio che rimanda al suo stato su Facebook. "Oggi ho scoperto che se due persone che stanno insieme prendono due aerei diversi o vengono paparazzate con una faccia seria,automaticamente si deduce che ci sia grossa aria di crisi fra i due! Io e Francesco non lo sapevamo,ma adesso tutto cambia.....e probabilmente io mi fidanzero' con il cugino del nonno della sorella di Daniele Battaglia e lui si scoprirà incinto della zia della nipote della sorella di Pippo Pelo..... Che ne dite,ci faranno un articolo??? Ahahahahah".



Beh, l'articolo in effetti è stato fatto. E grazie ad Alessia che ci permette, una volta tanto, di sorridere su queste cose.