Una cornetta per Caterina Balivo

La showgirl salvaguarda il bimbo

13/4/2012

Cerca di non esagerare con cibo, fa tanta ginnastica, le scale in salita, va in piscina e per salvaguardare la salute del bimbo che porta in grembo si è comprata una cornetta gialla da attaccare al cellulare. E' convinta che faccia meno male... e per chi ha dubbi twitta la foto del suo acquisto e mostra la sua bella pancetta giunta all'ottavo mese con soli sette chili in più.

Dice di aver rinunciato ai dolci, anche se in realtà mostra ai suoi followers la crostata con cui fa colazione e si lascia fotografare con il pancione bene in vista, ma mai nudo. Sulla salute del piccolo – non si sa ancora se sarà maschio o femmina – ci tiene e allora anche una cornetta può essere utile...