Barbara, un look rosso-nero

La Berlusconi cambia look e fa la tinta

13/4/2012

Aria di primavera e voglia di cambiamento per Barbara Berlusconi che dopo anni da bionda decide per la svolta e si fa rossa. In completo giacca e pantalone nero, la bella Barbara opta per i colori della sua squadra del cuore. E a proposito di cuore, chissà cosa ne pensa Pato del nuovo look della compagna. Mentre sul web impazzano le foto, si susseguono anche le ipotesi più fantasiose per spiegare la nuova tinta.

Un vecchio detto sentenzia che quando una donna fa un cambiamento drastico nella pettinatura, che si tratti di colore, di taglio o piega, significa che c'è voglia di cambiare... vita, uomo, lavoro. Chissà se per Barbara la scelta è stata dettata da una “voglia” particolare o se semplicemente si è affidata a uno stylist che le ha consigliato il rosso al posto del biondo. Magari per far risaltare ancora di più gli occhi chiari. Quel che è certo che la curiosità sul suo nuovo look è moltissima e sul web le sue foto impazzano...