Barbara, una corsa con invito

La Guerra su Twitter è più sexy che sportiva

13/4/2012

Barbara Guerra è pronta per andare a fare jogging e in tenuta più sexy che sportiva incita i suoi followers di Twitter a fare un po' di moto con lei: "Vado a correre!!chi mi ama mi segua!jajajaaaaaa:))". Anche i più pigri risponderebbero al richiamo di tanta bellezza, ma solo per ammirare le sue conturbanti curve. Calze (poco) coprenti, body e scarpe da tennis. E poi, capelli sciolti e un filo di trucco. Il look giusto per una corsa sotto casa.



Nessuna immagine della post faticaccia. I suoi seguaci avrebbero apprezzato l'effetto "bagnata di sudore". Ma sicuramente Barbara, felice di mostrare le sue giunoniche curve, ha solo voluto provocare i suoi amici regalando un'immagine di sé molto più erotica che sportiva. La conferma arriva nella didascalia di un'altra foto in cui si definisce una "BadBaby!!".