In passerella già a 14 anni

Ecco l'album di una vip indiavolata

13/4/2012

Capelli mori e lunghi e sorriso sulla bocca, ecco l'album fotografico di una bomba sexy della tv, che ha alle spalle sfilate e calendari bollenti e che da piccolina era una bimba bella e spiritosa. La vediamo con i capelli bagnati avvolta da una salvietta in spiaggia o in abiti da carnevale mentre storta gli occhi. Ma già a 14 anni era in passerella e si faceva notare per il suo fisico perfetto. Melita ci regala le foto dei suoi primi 26 anni.

A 14 anni la Toniolo sfilava come una regina delle passerelle e il bikini era già il suo pezzo forte. A 16 le sue curve mozzafiato facevano immaginare un futuro da sex symbol, ma a 19 il suo corpo perfettamente modellato, il suo seno prorompente e le sue pose maliziose facevano di lei una vera bomba sexy.

E così poco più che ventenne era già sulla rivista Maxim in posa per il celebre fotografo Settimio Benedusi. La Diavolita della tv posta sul suo profilo Twitter le foto che hanno “segnato” la sua gioventù e i suoi fan. Da poco ha compiuto 26 anni, ma gli scatti sono sempre erotici, seducenti e ammalianti e il suo fisico è una continua sorpresa per bellezza e sex appeal.