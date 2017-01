Fabiani, la passione è servita

Baci al ristorante con il suo ex Fabrizio

13/4/2012

A qualche giorno dal grande debutto a teatro, Alessia Fabiani ritrova la tranquillità in amore con il suo ex, Fabrizio Cherubini. Dopo la turbolenta rottura avvenuta lo scorso settembre, non solo i due hanno deciso di riprovarci, ma desiderano anche allargare la famiglia. Lei, per ora, aiuta il compagno al ristorante romano di sua proprietà, e negli attimi di pausa non perde occasione per riempirlo di baci.

La crisi è rientrata e la Fabiani è tornata a vivere a Roma nella casa del suo fidanzato a Campo de' Fiori. Nelle foto pubblicate da Novella 2000 appare in ottima forma e raggiante. Abitino colorato, calze maculate e ballerine gialle sono un vero colpo in un occhio, ma lei con tanto di occhialoni rosa e borsa di Spider-Man, si muove con classe, sicura di sé, del proprio look e della propria bellezza.



In questo momento d'oro, in cui amore e carriera vanno a gonfie vele, ammette che si sente pronta per affrontare la maternità: "Con Fabrizio ci stiamo provando in continuazione, più volte al giorno... ma ancora nulla. Mi sento pronta per stringere tra le braccia un figlio".