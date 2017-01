Elia-Marini, vincitrici "intime"

Valeria e Antonella sono trasparenti

13/4/2012

Valeria Marini con un abito effetto nude look dal quale cercano la fuga non solo il décolleté prosperoso ma anche il florido lato B interpreta Jessica Rabbit, mentre Antonella Elia in pizzo bianco con tanto di gonna in tulle vaporosa come una bambola fa la Barbie vincitrice. L'amica delle donne e la nemica di tutti, la maggiorata contro la mini: eccole le due bionde a confronto tra trasparenze, sensualità e voglia di attirare l'attenzione.

Entrambe naufraghe di gran valore sia per l'effetto televisivo che per le imprese sull'Isola dei Famosi, Valeria e Antonella sono le due vincitrici: l'una tra le rifatte, l'altra per i voti ricevuti da casa. La Marini indossa uno sei suoi soliti vestitini sottoveste, semitrasparente, molto scollato davanti e decisamente contenitivo sul didietro. Le sue forme morbide – nonostante i chili persi durante il reality – sembrano voler sgusciar fuori, ma il look regge fino alla fine, anche se messo duramente alla prova da un balletto trash. Lei che della biancheria intima è diventata imprenditrice sembra non indossare nulla, e lo sguardo è puntato sul suo fondoschiena pronto ad acchiappare tutta l'attenzione.



Ma se la vincitrice delle rifatte punta sul suo lato B, la Barbie in bianco, dall'abito sposa-bomboniera, crea suspance con il décolleté. Di qualche taglia meno rispetto alla Marini, la Elia sfoggia un corpetto in pizzo sotto il quale non si capisce se abbia il reggiseno o no. Antonella improvvisa anche una sorta di strizzatina, ma a ben guardare un aiuto a sostenere il décolleté c'è...



Chi invece è abituata a rinunciare al reggiseno è Arianna David, seno rifatto più volte, o Aida Yespica e Nina Moric, rivali in bellezza e in ironia. E che dire delle trasparenze di Lucilla Agosti? Per lei nessuna biancheria, abito in chiffon e tanti sorrisi. Insomma, la “seratona” dell'Isola ha regalato siparietti piccanti per tutti i gusti. E a vincere sono i look più hard.