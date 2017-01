Dieta forzata, Lady Gaga scatena le polemiche

Mangia insalata e sogna un panino

12/4/2012

Qualche mese fa aveva esortato le ragazze a non essere ossessionate dal cibo e dalla magrezza confidando di essere stata bulimica quando frequentava il liceo. Ora rilancia con un nuovo tweet che scatena le polemiche. “Just killed back to back spin classes. Eating a salad dreaming of a cheeseburger.”. Immediata la reazione dell'associazione sui disturbi alimentari che si dice disgustata dal fatto che Lady Gaga possa scherzare su una malattia grave.

Per qualcuno l'uscita della cantante è solo ironica e scherzosa visto che si gusta un'insalata sognando un bel panino al formaggio. Per qualche altro si tratta di una dichiarazione sorprendente soprattutto dopo che Lady Gaga aveva esortato le ragazze a coltivare un'immagine sana del proprio corpo e facendo sapere della sua lotta contro la bulimia.



Del resto basta un cinguettio mal riuscito per scatenare le polemiche su un argomento tanto delicato. Stessa sorte era toccata a Miley Cyrus che era stata accusata di essere anoressica. L'attrice aveva subito precisato di “non essere anoressica, ma intollerante al lattosio e al glutine”. “Si tratta di salute, non di peso” aveva spiegato, esortando tutti a concedersi una settimana senza glutine perché “fa bene alla pelle e alla mente”.



