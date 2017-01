Melody Thornton quasi nuda sul red carpet

Abito scandalo trasparente all'"Elle's Women In Music"

12/4/2012

In abito color oro con il corpetto trasparente e con il seno a vista, ma, presumibilmente anche senza slip, Melody Thornton, ex Pussycat Dolls, ha sicuramente attirato l'attenzione di tutti sul red carpet dell'"Elle's Women In Music", l'altra sera. Sorridente e disinvolta la cantante ha posato per i fotografi oscurando tutte le altre bellezze ospiti dell'evento.

Il suo "scandaloso" abitino non lasciava spazio all'immaginazione. Sotto Melody era completamente nuda. Per niente imbarazzata la 27enne ha sfoggiato le sue curve mozzafiato diventando la reginetta della serata, alla quale erano presenti anche Jessie J e Nicole Scherzinger.



Pare che la bella cantante non disdegnasse look molto sexy e piccanti anche durante le esibizioni sul palco dei tempi delle Pussycat. Un vizietto, gradito al pubblico, che Melody si รจ portato dietro anche dopo aver lasciato il gruppo nel 2010.