La Lohan lascia a casa il reggiseno

Décolleté prorompente per Lindsay a Los Angeles

12/4/2012

Poco tempo fa ha messo all'asta i suoi vestiti per racimolare un po' di solidi e ora si trova costretta a uscire dalla sua casa di Los Angeles con uno stile inguardabile. Una maglietta nera che, indossata rigorosamente senza reggiseno, mette in mostra il suo prorompente décolleté, dei pantaloni della tuta a vita alta color pesca e pesantissimi zatteroni ai piedi potrebbero garantirle un posto nella band dei Cugini di Campagna.

Ma da un po' di anni a questa parte Lindsay ha problemi più importanti da affrontare prima di mettere mano al suo look che, per quanto sottotono, regala un siparietto davvero hot. Dalla t-shirt si intravede un seno decisamente generoso, con tanto di capezzoli sporgenti. E poco importa se il lato B appare senza forma. Davanti le curve sono da capogiro.



Per lei capelli color rame raccolti e occhialoni da sole. La ragazza non vuole comunque rinunciare a un atteggiamento da star. Intanto il doppio mento c'è ancora. Per la Lohan la strada della ripresa è lunga.