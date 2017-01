Riccobono, piadina a colazione

Povera Lady Gaga costretta a mangiarsi un'insalata per mantenersi in forma “sognando un bel cheeseburger”, come twitta lei stessa. Tempo di diete in vista dell'estate? C'è anche chi alla faccia delle calorie posta foto di succulente colazioni come Eva Riccobono o si delizia in manicaretti di ogni genere come la Santarelli o la Torrisi. Per la Satta anche la pastina è un buon pranzo.

Attraverso i social network ormai è possibile sapere perfino cosa mangiano le star. Foto dal ristorante o dalla cucina di casa che arrivano in tempo reale sul pc dei fan. Lady Gaga è disperata per la sua verdurina che ha nel piatto e mentre mangia pensa a un succulento panino col formaggio. Anche Miley Cyrus pare aver rinunciato ai piaceri della tavola, ma – cinguetta e precisa – il motivo è un'intolleranza alimentare che la tiene lontana dagli alimenti a base di latte e glutine.



Chi, invece, non rinuncia alle calori è Eva Riccobono. La top model e showgirl siciliana ha appena postato un'immagine della sua colazione: una bella piadina con prosciutto cotto e formaggio, una spremuta d'arancia e un caffè. Cinguetta: “Per cominciare bene la giornata”, che invidia per Lady Gaga e le altre forzate della dieta! Anche Elena Santarelli in Canada si dedica alle gioie del palato: “Ho appena sfornato i pancake con sciroppo d'acero e lamponi” scrive. I manicaretti di Laura Torrisi sono di pubblico dominio: ogni giorno delizia i suoi followers con pietanze prelibate dal primo al dolce passando per i piatti unici e i biscotti per la colazione. Sempre pronta ad accontentare le voglie di Leonardo Pieraccioni. “Il Piera aveva voglia di un Giappo, ma non avevamo voglia di uscire e allora ecco il Giappo tarocco fatto in casa”.



Anna Tatangelo, magrissima e super in forma grazie anche ai passi di danza, sforna su Twitter la sua pasta al forno, mentre Melissa Satta si “accontenta” di una bella pastina per pranzo che straborda dal piatto. E che dire di Nina Senicar? Eccola con una mega tavoletta di cioccolato: “Ma tu mi vuoi cicciona!”.