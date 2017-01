Barbara De Rossi: "Voglio sposare Anthony"

L'attrice attende il divorzio da Branko e poi torna all'altare

12/4/2012

"Se si accorciano i tempi per ottenere il divorzio mi risposo subito", perché di Anthony Manfredonia, il suo giovane fidanzato, Barbara De Rossi è ancora innamorata come il primo giorno: "Stiamo molto bene insieme e conviviamo da due anni." Guai a chiamarlo toy boy però: "Ha 30 anni e non è certo un ragazzino".

La differenza d'età non conta, su questo l'opinionista più ammirata nell'edizione 2012 de l'Isola dei famosi insiste da quando, nel 2010 è cominciata la sua love story con il cantautore partenopeo: "Io vedo solo due persone che stanno insieme e che si amano". E da Anthony vorrebbe anche un figlio: "Chi non desidera di fare un figlio con l'uomo che ama?".



L'attrice romana, che è stata già sposata due volte, la prima nel 1988 con Andrea Busiri Vici e la seconda con il ballerino serbo Branko Tesanovic, ha già una figlia di 16 anni, Martina, avuta proprio dal secondo marito dal quale è separata dall'aprile di due anni fa. Ora è in attesa del divorzio: "Se il governo accorcia i tempi per ottenere il divorzio, tra qualche settimana sarò libera e potrò risposarmi". Con Anthony Manfredonia, 31 anni, Barbara, che di anni ne ha 51, ha ricominciato davvero a vivere e la sua stagione bellissima, in amore e professionalmente potrebbe forse essere coronata per la terza volta da fiori d'arancio. Quelli definitivi, si spera.