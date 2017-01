Alessia e Francesco, musoni e distanti

In Francia per le vacanze di Pasqua

12/4/2012

Spenti i riflettori sulla casa del Gf, Alessia Marcuzzi con i suoi bambini, Mia e Tommaso, e i genitori si è rifugiata nella sua villa in Costa Azzurra. Solo in un secondo tempo è stata raggiunta dal compagno Francesco Facchinetti. Novella 2000 li ha pizzicati per strada mentre prima passeggiano distanti e con il muso lungo, poi si abbracciano e si baciano, ma si parla comunque di crisi tra i due, a soli 7 mesi dalla nascita della loro bambina.

A Cap d'Antibes Alessia e Francesco trascorrono qualche giorno insieme in occasione delle festività pasquali. Dopo le fatiche del Grande Fratello, la Marcuzzi medita infatti un lungo periodo di pausa dal lavoro. I due, a spasso per le vie francesi, prima camminano separati e un po' musoni, poi si uniscono e non si mollano per un solo secondo. Lei lo guarda abbozzando un sorriso mentre lui cammina a testa bassa abbracciandola. Poi un bacio sulla bocca e un saluto da parte della conduttrice ai fotografi, mentre il Capitano Uncino cerca la sua mano per stringerla.



Anche tra il presentatore e Tommaso, il figlio della Marcuzzi, c'è la solita complicità di sempre. I due scherzano e giocano in mezzo alla strada, fino al colpo di scena. Tommaso apre la sua felpa e Francesco mostra ai fotografi cosa c'è scritto sulla maglietta del ragazzino. In rosso si legge un bel BASTA. Un riferimento a chiare lettere per i paparazzi.



Ma Novella prosegue per la sua strada affermando che nella coppia qualcosa si sia rotto, citando pure qualche indizio. Il messaggio che Francesco scrive sul suo personale status del cellulare “Vivo per Mia figlia. Sempre” farebbe pensare che la sua compagna sia passata in secondo piano. Mentre si vocifera che Alessia si sia stancata del conduttore, nonostante abbia messo la testa a posto da quando stanno insieme, e si sia presa una pausa di riflessione.



Speriamo solo che sia stata una baruffa passeggera, di quelle che capitano a tutte le coppie.

Intanto Facchinetti, a Napoli per seguire l'America's Cup, scrive sul suo Twitter, prima di affrontare il mare mosso a bordo di un gommone: "Sappiate che vi ho voluto bene. Salutatemi LaPinella, Mia e Roby...".