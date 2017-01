Abbagnato: "Torno a Parigi per guadagnare la pagnotta"

09:12 - Tra poche settimane Eleonora Abbagnato tornerà a Parigi con la piccola Julia, lasciando metà della sua famiglia in Italia a Palermo. "Mio marito fa il calciatore, un mestiere che ha una durata breve. Certo, guadagna bene. Ma, di questi tempi, non è semplice far crescere bene un bel clan come il nostro. Per questo motivo lascerò metà della mia famiglia e insieme con Julia e con la tata Mercy tornerò a vivere a Parigi.

Torno a lavorare per portare la pagnotta a casa". Così su Chi” l’étoile dell’Opéra di Parigi spiega la sua scelta di riprendere con la danza poco dopo aver dato alla luce la figlia Julia, nata dal matrimonio con il difensore della Nazionale, Federico Balzaretti. Il “clan” di cui parla Eleonora comprende anche Lucrezia e Ginevra, le figlie che Balzaretti ha avuto da una precedente relazione.



E Federico cosa ne pensa? "Non dormo di notte al pensiero di non sentire più la voce di mia moglie e di non poter più abbracciare mia figlia. Ma Eleonora è una donna indipendente. Quando ci siamo conosciuti è stata chiara, mi ha sempre detto che avrebbe proseguito il suo percorso artistico. L'ho capito con la testa, ma al mio cuore non so come spiegarlo..." Eleonora però è certa che tutto funzionerà... "avremo tempo e modi per stare insieme...".