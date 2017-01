Rita Rusic in bikini, perfetta... o quasi

Una posa "infelice" e il lato B cede

11/4/2012

Il siparietto è sempre quello, Rita Rusic in bikini a Miami e toy boy al fianco, da sbaciucchiare e coccolare. Anche le curve sono indubbiamente sempre le stesse, strepitose e conturbanti. Attenzione però alle pose. L'impeccabile lato B di Rita infatti, in una posizione relax, gambe dritte e pancia in fuori, svela i segni dell'età che avanza. A breve l'ex di Cecchi Gori compirà 52 anni...

Portati benissimo, non c'è dubbio. Il seno prorompente, le forme accentuate dal micro bikini con i laccetti laterali da teenager, sono motivo di vanto sulla spiaggia e tra le acque della Florida eppure l'obiettivo indiscreto dei paparazzi è riuscito a cogliere qualche attimo di défaillance della bella Rita.



Un momento di cedimento, che all'aitante toy boy non sembra interessare, lui si gode l'"insieme", di tutto rispetto, abbraccia la fidanzata “attempata” e l'accarezza, quasi a rassicurarla. Rita sei bellissima, nonostante l'età!