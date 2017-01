Un tuffo nel passato per Alessia Fabiani

In posa con un'espressione da monella

11/4/2012

E' showgirl, attrice e imprenditrice e su Twitter ci regala tre attimi della sua infanzia, forse i più significativi per qualsiasi bimbo. Uno scatto la ritrae, ancora molto piccola, in braccio alla sua mamma, uno con indosso un grembiulino e la cartella sulle spalle e l'ultimo mentre si diverte in bicicletta. Bellissima e sorridente da piccola, Alessia Fabiani non ha cambiato la sua espressione nel corso degli anni!



Una margherita tra i capelli per una pedalata in bicicletta. Frangetta raccolta davanti in un unico ciuffo "a banana" ed espressione da monella. Ecco una vera pirata della pista ciclabile casalinga. Ma poi si trasforma in una simpatica scolaretta con tanto di mollettine e grembiulino bianco. Con la sua cartella rossa è pronta ad affrontare le prime sfide a scuola. Ad accompagnarla, l'immancabile sorriso sulla bocca.



Abituati a vederla sempre magrissima è difficile immaginarsela bella paffutella da piccina, ma le foto non lasciano spazio a dubbi...