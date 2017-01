Heidi e Seal, divorzio ufficiale

La Klum non darà soldi all'ex marito e intanto flirta con Thomas

11/4/2012

E' confermato Heidi Klum e Seal sono al divorzio. Quattro giorni dopo l'ex modella tedesca anche il cantante britannico ha ufficialmente inoltrato le carte. Nessun ripensamento quindi, la coppia, sposata dal 2005, ha citato "differenze irriconciliabili" come causa principale della rottura. "Per me resta la donna più incredibile del mondo", dice lui, ma già si presentano i primi dissidi...

La coppia ha tre figli, più una, la figlia che Heidi Klum ha avuto da Flavio Briatore e che è stata adottata dallo stesso Seal. Heidi aveva richiesto la custodia esclusiva dei 4 figli, poi trasformata in congiunta, tenendo per sé tuttavia la custodia fisica principale, con diritto di visita per il suo - ormai - ex marito Seal. E intanto nel documento ufficiale del divorzio emerge che i due avrebbero firmato un accordo post-matrimoniale indicante l'accordo di entrambi i coniugi sulla separazione dei beni.



Tra i due la più "ricca" infatti è l'ex modella, il cui capitale ammonta ad una vera fortuna. La Klum avrebbe chiesto al giudice di rifiutare qualsiasi richiesta di sostegno economico per Seal. Sarebbe però disponibile a pagare l'avvocato di lui. Insomma sebbene Heidi e Seal si siano impegnati ad avere rapporti "civili" per rispetto ai loro figli, sembra che qualche nuvola si stia già presentando all'orizzonte. E non è tutto.



Secondo fonti non meglio precisate l'ex modella, conduttrice dello show Germany's Next Top Model avrebbe già trovato un nuovo amore. Si tratta di Thomas Hayo, 40 anni, giudice nel reality, con il quale Heidi è stata fotografata durante un break di lavorazione molto intimo. I due sono legati da una profonda amicizia da ben 10 anni. "Vogliono nascondere la loro relazione, ma le persone che lavorano sul set hanno già capito tutto”, dice una fonte a In Touch... Al momento però le priorità per Heidi sono altre. Per nuovi amori ci sarà tempo dopo.