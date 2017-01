Cristina, piccante anche fuori Casa

La Del Basso nuda per Playboy

11/4/2012

La gieffina più bollente di tutte le edizioni del Gf. Maggiorata ed esageratamente sexy, Cristina Del Basso è appena uscita dalla Casa dopo aver regalato siparietti hot e show alla Dita Von Teese. Nel 2009 l'inquilina aveva posato per un calendario a luci rosse, ora si conquista la cover di Playboy e regala ai suoi ammiratori delle pagine ad alto tasso erotico in cui si mostra senza veli in pose hard.

Ammiccante e sensuale, a Cristina basta posare in topless e slip striminziti per lasciare i suoi fan senza parole. Abbondantemente sexy con le sue curve da capogiro la Del Basso indossa sottovesti di pizzo dall'effetto vedo-non vedo e poca biancheria intima.

Seno e labbra rifatte, pentita della chirurgia, ma soddisfatta del suo corpo, la ex gieffina esibisce il suo prosperoso décolleté e il suo lato B a tutto tondo. Una lotta senza confronto per le tante inquiline che hanno “abitato” nella Casa del Gf.