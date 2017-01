Gregoraci-Briatore, vacanze pasquali a Malindi

Eli è sempre bellissima e ha un nuovo tattoo

10/4/2012

Rieccoli. Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e il piccolo Nathan Falco. Stessa spiaggia, stesso mare. Malindi, Kenya. Per Pasqua la coppia si è concessa l'ennesima vacanza al caldo. Addominali scolpiti, lato B impeccabile, curve perfette e non un filo di cellulite per la sexy Elisabetta, che in un costume scollatissimo davanti e slip alla brasiliana mostra anche un nuovo tattoo all'interno del braccio sinistro.

Eli si è fatta scrivere una frase, presumibilmente dedicata alla madre, scomparsa pochi mesi fa: "Mamma, non sarò più la stessa di prima senza di te". Per la Gregoraci però la vita va avanti, accanto al marito e al piccolo, che ha ormai compiuto due anni. A Malindi la coppia è di casa. In vacanza, ma anche per lavoro.



Qui infatti Briatore possiede un lussuosissimo resort della cui gestione si occupa con la moglie, sposata nel 2008 a Roma. Che a 32 anni è una delle donne più belle e sexy dello showbiz. I paparazzi non si perdono un solo cambio costume della sensuale Eli. Ovunque si trovi è lei il soggetto preferito dei fotografi. Stavolta il costume è un modello intero, ma quasi completamente aperto davanti e con una fila di perline sugli slip. Per meglio risaltare la perfezione delle sue forme.