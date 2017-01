Manuela Arcuri torna single

Dimenticato Montedoro si fa consolare da Ieffi a Malindi

10/4/2012

Chiuso quindici giorni fa il capitolo Simone Montedoro, Manuela Arcuri è pronta a voltare pagina in amore in compagnia dell'imprenditore Antonello Ieffi. Per loro stessa spiaggia e stesso resort in quel di Malindi. Tra un safari e una passeggiata sul bagnasciuga erano già stati in Kenya a gennaio, in occasione del compleanno dell'attrice.

Credeva fosse l'uomo giusto per lei e anche questa volta Manuela si è sbagliata. La sua storia d'amore con Montedoro è stata una piccola parentesi invernale. Ora l'attrice, volata al caldo per le vacanze di Pasqua, si diverte con Ieffi. Tra loro, per il momento nulla di ufficiale, sono solo amici, ma ciò non toglie che siano molto intimi. Ricordate il massaggio che le aveva fatto alle gambe, mentre lei si rilassava sul lettino in occasione del primo viaggio?



Sotto il caldo sole africano, in bikini rosa, l'Arcuri evidenzia la sua giunonica bellezza. Il seno esplosivo è contenuto da un costume a triangolo, e gli slip "arricciati" sul sedere mostrano un lato B assai tornito.



Poi un aperitivo pomeridiano con tanto di stretta in vita da parte del premuroso accompagnatore. Con loro anche il fratello di Manuela, Sergio.