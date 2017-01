Miley dimentica le mutande

Foto intime della Cyrus in miniabito

10/4/2012

Non sopporta i paparazzi tanto che su Twitter li insulta chiedendo loro di trovarsi un lavoro serio oppure definendoli assassini o ancora dicendo che la mettono di cattivo umore. Però Miley Cyrus ai paparazzi da un gran da fare grazie alle sue uscite sempre più scandalose. L'ultima risale a qualche giorno fa quando si è presentata con un miniabito nero alla lezione di pilates e all'uscita, salendo in auto, ha mostrato di non portare le mutande.

Non sono gli autoscatti bollenti o dei flash privati, ma le immagini arrivano direttamente dal parcheggio esterno al centro in cui l'attrice si reca per fare pilates. Dopo la lezione Miley in abito succinto nero con tanto di reggiseno di pizzo in bella vista, è salita sulla macchina con un pericoloso accavallamento delle gambe che ha messo in luce le sue parti intime, per nulla nascoste dalle mutande.

La Cyrus ribadisce ogni giorno di non apprezzare i fotografi che la seguono ma se continua a regalare siparietti osé è certo che le macchine fotografiche continueranno ad inseguirla ovunque.



Pilates a parte, il segreto della sua forma pare stare tutto nella dieta dell'attrice. “Per tutti coloro che mi chiamano anoressica, ho una allergia al glutine e lattosio” ha scritto sul suo account. “Non si tratta di peso, ma di salute” ha detto, consigliando a tutti una settimana glutine-free: “Il cambiamento nella vostra pelle, la salute fisica e mentale è incredibile”.