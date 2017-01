Elisabetta Canalis: "Pasqua con chi vuoi..."

L'ex velina su Twitter posta una foto in bikini... ed è sola

10/4/2012

Natale con i tuoi e Pasqua... con chi vuoi. Come scrive Elisabetta Canalis a commento dell'ultimo autoscatto postato su Twitter. L'ex velina in bikini bianco da una piscina è apparentemente sola. A conferma del suo stato di single, ma felice.

Con ironia infatti Eli cita il popolare detto secondo il quale a Pasqua ognuno sceglie con chi stare, e nel suo caso da sola. Anzi in compagnia dei suoi cagnolini, i Pieri per i quali non mancano le dovute uova in regalo.



Finita anche la storia con Steve-O, l'ex Miss Clooney non sembra disperata. Tutt'altro.



Su Twitter cinguetta di necessarie diete e training post pasquali per smaltire le abbuffate e mostra la sorpresa trovata nell'uovo e anche una comoda poltrona da giardino, sulla quale siede in mezzo a peluches di ogni tipo. Per commentare poi che si tratta di un'opera d'arte di un artista brasiliano e di aver fatto arrabbiare la commessa del negozio in cui si vendeva per essercisi seduta sopra. Insomma sola sì, ma in piena attività e presto sarà estate, il tempo dei nuovi amori, il suo con George era nato proprio a giugno e c'è da sperare che a breve rivedremo la mora showgirl in compagnia di qualcuno. Tenete d'occhio il suo Twitter.