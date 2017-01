La sexy barista si toglie i veli per il Brescia in A

Laura Maggi promette: "Se arriva la promozione faccio uno spogliarello nel mio bar"

10/4/2012

La sexy barista ci ha preso gusto. Dopo aver creato scandalo con le sue mise a dir poco discinte dietro il bancone e aver conquistato la copertina di "Playboy" Italia, Laura Maggi promette di spogliarsi un'altra volta nel caso in cui il Brescia conquistasse la promozione in Serie A. "Farò uno spogliarello al mio bar" ha detto a "Brescia Today". Sicuramente i giocatori da oggi avranno un incentivo in più...

La bella Laura è sicuramente una che ha capito come funzionano le cose. Tanto che lo spogliarello promesso, se arriverà, sarà nel suo locale. E così ancora una volta ci sarebbe la coda delle persone con relativo incasso da capogiro. Che in tempi di crisi non è certo da buttare.



Ma risvolti economici a parte la sexy barista sembra comunque soddisfatta dell'attenzione e dei complimenti continui. Due venerdì fa al “Le Cafè” di Bagnolo Mella, c'erano oltre duecento persone che volevano entrare per vedere la sexy barista in una delle sue performance piccanti: "E' stato bellissimo vedere così tanta gente... e venivano da tutta Italia!".

I suoi nudi per Playboy li definisce "niente di volgare, nudi artistici", intanto il venerdì santo lo ha passato vestita da coniglietta per lanciare il numero di "Playboy" che la vede protagonista in copertina.

Per i prossimi venerdì le sorprese non mancheranno, ma alla sexy barista piace improvvisare, quindi nessuna anticipazione. La cosa certa è che c'è da aspettarsi sicuramente qualcosa di bollente, molto bollente.