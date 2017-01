I voti di Jenny Thompson: a Balotelli 9,5 a letto

La "escort del calcio inglese" dice di preferirlo a Rooney

9/4/2012

SuperMario non riesce proprio ad evitare che si parli di lui. Dopo i fallacci e l'ira di Mancini e la conseguente cacciata dal Manchester City adesso arriva la super escort del calcio inglese, Jenny Thompson, a minare la già precaria tranquillità di Balotelli. In un'intervista al "The Sun" la Thompson parla del suo "lavoro" e fa qualche paragone tra colleghi.

"Tra Rooney e Balotelli? Sicuramente preferisco Mario, a letto è bravissimo, sa come soddisfare una donna. E' proprio da 9.5", dice la escort.

La serata con Balotelli, racconta la Thompson, è cominciata e finita a casa di Mario. Una bottiglia di Champagne in riva alla piscina del campione e poi subito in camera da letto, fino alle 5 del mattino. "Wayne sarà anche un giocatore migliore, ma per quanto riguarda le prestazioni fuori dal campo Mario lo batte su tutti i fronti." dichiara al "The Sun" la ragazza.

Un complimento, senz'altro per Balotelli, ma chissà come prenderà quest'uscita la sua fidanzata ufficiale Raffaella Fico. La bella napoletana ha già perdonato numerosi colpi di testa al calciatore e probabilmente continuerà a farlo. Ma è molto improbabile che le faccia piacere un'intervista su particolari così intimi del suo Mario.