Rihanna: "Amo indossare il profumo del mio uomo"

La cantante progetta una nuova fragranza che "sa" di uomo

6/4/2012

"E' adorabile portare addosso per tutto il giorno l'odore del tuo uomo". E così Rihanna ha deciso di realizzare una nuova fragranza, che "sappia" di uomo. Oltre a collezionare un successo musicale dietro l'altro la bella cantatane delle Barbados si è lanciata nel mondo della cosmesi.

L'anno scorso aveva debuttato con il suo primo profumo "Reb'l Fleur", seguito da "Rebelle" e adesso la 24enne pensa a una prossima fragranza, ma questa volta tutta maschile. L'intenzione è quella di ampliare la sua gamma in profumeria e ammette che sta progettando "una linea di moda, ho due fragranze e sto lavorando su un profumo maschile", ha detto a 'More magazine' la superstar, che specifica che si tratterà più di una fragranza "unisex, perché amo indossare i profumi da uomo. E' adorabile portare per tutto il giorno l'odore del tuo ragazzo".



Rihanna travalica i confini della musica per approdare al mondo della moda quindi, ma anche a quello cinematografico con il film 'Battleship'; durante le svariate interviste promozionali, ha riferito di sentirsi complessata della sua linea e di essere insicura delle sue gambe. "Tutti vogliono avere gambe toniche e una silhouette sottile", ha detto Rihanna che per mantenersi in forma si dedica a un'intensa attività fisica "faccio pesi ma non voglio avere gambe troppo muscolose per cui mi dedico molto anche al cardiofitness". Poi la star aggiunge: "Nessuno è soddisfatto e fiducioso del proprio corpo al 100%. L'importante è accettarsi e sentirsi a proprio agio con il proprio fisico per quello che è".