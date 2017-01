Miranda, la più bella del 2012

Premiata dalla rivista australiana "Who"

6/4/2012

Miranda Kerr è la persona più bella del 2012. Così decreta la rivista australiana "Who". Madre del piccolo Flynn e moglie dell'attore Orlando Bloom, la super modella 28enne è anche uno splendido Angelo di Victoria's Secret. "Lavoravo anche 18 ore al giorno - spiega - da quando è nato Flynn ho potuto rallentare in modo da trascorrere più tempo possibile con lui".

E per festeggiare la notizia ha deciso di posare per lo stesso giornale proprio con il suo bambino, di soli 15 mesi ammettendo che la famiglia è la sua priorità: “Sono prima una madre e una moglie e poi viene il lavoro".



La top model dalle forme perfette, inevitabilmente sempre in giro per il mondo per servizi fotografici e sfilate, svela anche il suo lato materno: "E' davvero un bel bambino affascinante - ha detto - Ha quello sguardo negli occhi, della serie 'Che guaio combino adesso?'. Mi piace, è come me".



Questa non è la prima volta che la Kerr viene "premiata" per il suo "stile di vita". Proprio a gennaio la rivista australiana "Grazia" l'aveva citata come donna più ammirata dai suoi lettori per la capacità di saper gestire al meglio la vita privata e quella professionale.