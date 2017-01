Nicole, esplosiva in bikini a Sharm El Sheikh

In Egitto con il fidato Luca Pedrini

6/4/2012

Con il suo fisico prorompente, Nicole Minetti si lascia baciare dal sole di Sharm El Sheikh. Bikini minimal, décolleté esplosivo e capelli raccolti in una treccia per una tintarella senza segni. Con lei il fedele assistente Luca Pedrini, con il quale ha condiviso la stanza d'albergo. Tanto relax per la giovane politica...



Stressata dal ritmo frenetico del Consiglio regionale e dai continui pedinamenti dei paparazzi, sempre pronti a immortalare il suo sinuoso lato B, Nicole Minetti si allontana dall'Italia per una breve vacanza al caldo, come mostrano le foto di Novella 2000.



Sulla sdraio, tra palme e rocce, davanti alla barriera corallina, si gode un po' di riposo prima di rituffarsi nella frenesia del Pirellone. In sua compagnia l'inseparabile amico Pedrini, che seduto al suo fianco, controlla che nessuno infastidisca la sensuale Nicole.