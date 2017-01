La mappa delle vacanze da vip

Santarelli in Canada,Senicar in Sicilia

6/4/2012

Elena Santarelli è a Montreal, Elena Barolo a Miami, Eva Riccobono e Nina Senicar in Sicilia e Magda Gomes passerà la Pasqua in Austria. Per festeggiare le festività le belle dello showbiz hanno fatto le valigie e sono volate lontano da casa. E su Twitter spunta la mappa delle località scelte. Ma la Corvaglia cinguetta: “Non dire dove vai che poi vengono i ladri a casa....Oh cavolo!Troppo tardi! Ed ora?!? Niente più Puglia?".

“Io e Marcone stiamo andando in Sicilia, manchi solo tu” scrive sul suo profilo la Senicar postando una foto dei suoi piedi nudi e laccati di smalto appoggiati al cruscotto dell'auto con un mazzo di fiori sulle gambe.

In Sicilia c'è anche Eva Riccobono che dopo aver preparato “Lo spettacolo della scienza” nelle vesti di nuova Piero Angelo, la top model punta la sveglia all'alba e parte. Dove va di bello? “A casa dei miei per Pasqua” cinguetta.



Anche Elena Santarelli ha già lasciato Milano. E' atterrata in Canada per trascorrere qualche giorno con il suo Bernardo Corradi, in forza al Montreal Impact. E la bionda fa sapere di essere giunta a destinazione: “Arrivata a Montreal, prima tappa al supermercato di little Italy, si chiama Market Milano, baci a tutti”.

Magda Gomes dopo le lunghe vacanze a Miami, parte per l'Austria. Torna dal suo conte?



Elena Barolo, invece, a Miami ci è appena arrivata. Sole, bella gente, località splendide e tanta moda per la ex velina che aggiorna ogni ora il suo blog con foto e notizie. Ma come insegna Ana Laura Ribas (che si è ritrovata la casa svaligiata dopo aver annunciato sul social network di essere fuori Milano), meglio non dare troppe informazioni su Twitter. Troppo tardi? Maddalena Corvaglia dopo aver scritto che trascorrerà il fine settimana dalla nonna Isabella in Puglia si ricorda di aver detto troppo e allora avvisa: a casa, a fare la guardia resta il cane Bruto.