La Pedron cerca la sua scarpetta

Bella ed elegante fa spese a Milano

5/4/2012

Da anni sta di casa a Montecarlo dove vive insieme con l'ex campione di motociclismo Max Biaggi e i loro due bambini. Ma un'incursione nel quadrilatero della moda milanese fa uscire allo scoperto la riservata Eleonora Pedron. Vestita di nero si infila in un negozio di calzature per provare qualche scarpa estiva. La scelta è ampia e l'indecisione è troppa...

Prossima ai trent'anni, la Pedron mostra ancora quel viso pulito, da timida ragazzina, di quando vinse la fascia di Miss Italia dieci anni fa. Capelli lunghissimi biondo cenere e occhi azzurri fanno di lei una principessa, proprio come quelle delle favole. Il fisico è quello di una modella. Vestita con leggings neri mette in mostra una magrezza che mai farebbe immaginare che abbia affrontato due gravidanze, perlopiù a distanza di poco tempo l'una dall'altra (Inés Angelica nata nel 2009 e Leon Alexander nato nel 2010).



E davanti allo specchio del lussuoso negozio si guarda, si cambia e si scruta. Potrà indossare delle scarpe che la slanciano ancora di più al fianco del suo compagno, alto appena 170 centimetri? Appare indecisa, ma anche divertita dalla presenza dei paparazzi che da fuori le scattano foto in continuazione. Lei con eleganza li guarda e sorride, poi si rituffa nell'incantato mondo dei tacchi...