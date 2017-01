Tra George e Stacy tira aria di crisi

Clooney la "convoca" sempre meno nelle uscite pubbliche

5/4/2012

George Clooney e Stacy Keibler sarebbero vicini alla rottura. Lui la "convocherebbe", stando ad una fonte anonima riportata dal "Globe", solo per qualche "pubblica apparizione" e nemmeno sempre. Lei si sarebbe stancata di fare solo l'accompagnatrice. Intanto però i due si sono concessi una mini vacanza a Cabo San Lucas con alcuni amici. A Pasqua però rigorosamente separati.

Il bel George è infatti stato paparazzato pochi giorni fa all'aeroporto di Los Angeles in compagnia di un aitante e misterioso uomo. Di Stacy Keibler nemmeno l'ombra. Gli scatti hanno subito riacceso il gossip dei gossip su Clooney e sulla sua presunta omosessualità e avvalorato la voce che tra il divo di Hollywood e l'ex wrestler sia tutta una montatura, un "compromesso" sentimentale per coprire la sua ambiguità sessuale.



Sempre sul "Globe" la fonte riferisce inoltre: "“Finora non è stato un buon anno per George. Inoltre, lui è diventato più irritabile da gennaio, quando ha dato un taglio all’alcol e alla fine si sfoga su Stacy. Le poche volte che lei riesce a vederlo è quando lui la ‘convoca’ per una pubblica apparizione”. L'ennesimo smacco per Stacy sarebbe poi stato il fatto che George Clooney sia andato a cena con il Primo Ministro David Cameron alla Casa Bianca senza di lei, lo scorso 14 marzo. Insomma così non va bene.



Se poi si aggiunge che lei vorrebbe mettere su famiglia e lui non ne vuole sapere e che l'ipotesi di un contratto stipulato tra i due con tanto di scadenza, sia tra le più accreditate nella stampa gossipara, la rottura è servita su un piatto d'argento. Per ora però nessun comunicato pubblico.