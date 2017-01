Elena e Ale, la coppia va di moda

La ex velina beccata con Martorana

5/4/2012

Ne avranno di cose da raccontarsi una blogger di moda come l'ex velina Elena Barolo e un sarto quotato come Alessandro Martorana, ex di Simona Ventura. I due infatti fanno coppia fissa da alcuni mesi e a spasso per Milano mostrano di avere un sacco di “affinità”. Occhialoni grandi e colorati all'ultimo grido per entrambi, giubbino nero per lei e completo gessato per lui con qualche tocco... uguale.

Lei ha chiuso una storia importante, ma ha ritrovato tra le braccia del sarto il sorriso e il glamour che la contraddistinguono. Lui dopo la storia con Simona Ventura torna nei flash dei paparazzi con la velina. I due, pizzicati a Milano all'uscita dal ristorante, si mostrano felici ma un po' freddini e posano uno a fianco dell'altra per una sorta di foto di rito.

Più caldo il loro look decisamente abbinato con un tocco di verde per entrambi: dalla cravatta e fazzolettino sull'abito gessato di Martorana, alla gonna e maglia in tinta della Barolo. Anche gli occhiali li hanno scelti insieme: grandi e coloratissimi come vanno di moda... Non resta che aspettare e vedere se la coppia resisterà... al cambio dell'armadio.