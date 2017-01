Kim in intimo è raddoppiata

La Kardashian si fotografa in slip

5/4/2012

E' stata eletta da Forbes la star più mediatica grazie alle sue comparsate tv, alle sue apparizioni sui giornali e sul web. E così dopo aver dichiarato che si prenderà un anno sabbatico senza posare per pubblicità, Kim Kardashian escogita un altro sistema per attirare sempre e comunque l'attenzione dei suoi fan. Eccola infatti postare sul suo profilo Twitter delle foto sexy in slip e reggiseno e grazie a un'applicazione la sensualità raddoppia.

Ha fatto della sua vita una vero e proprio reality e mettendo in piazza il suo privato ha fatto quattrini. Uno show, una linea di moda, un matrimonio lampo e un divorzio, le sorelle, la famiglia, gli amori, tutto è servito a far soldi. Ma Kim è sempre piena di iniziativa e dopo aver detto di abbandonare per un po' gli spot, continua pubblicizzare se stessa come meglio le riesce.

Ecco una bella foto della regina del gossip in slip e reggiseno prorompente e sexy come non mai mentre cerca di uscire da una piscina appoggiandosi al bordo. Le sue curve bombastiche emergono in tutta la loro bellezza e abbondanza. Ma la Kardashian non si accontenta e con un'applicazione per immagini raddoppia!