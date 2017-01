Raffaella Fico rossa fiammante per SuperMario

Scatti bollenti di una serata in Ferrari

5/4/2012

Abito stringato e risicato, ampia scollatura, tacco vertiginoso e mini giacchino rosso fuoco, come la Ferrari che la sta "abbordando". Per fortuna però dentro c'è il suo SuperMario. Metti una notte a Milano tra Raffaella Fico e Mario Balotelli e l'atmosfera diventa subito bollente... e un po' ambigua, come il look, non proprio sobrio ed elegante dell'ex gieffina.

Se non ci fosse Balotelli nei paraggi la fila di auto in strada sarebbe lunghissima... In realtà Bad Mario, come lo hanno ormai etichettato i tabloid inglesi, e la sua esuberante fidanzata stanno andando a cena e poi a bere qualcosa. Gli scatti di Novella 2000 li hanno immortalati insieme, lei intonatissima con la Ferrari di lui e con le manie da grandeur che lo contraddistinguono. La coppia è sicuramente ben assortita.



Lui ne combina una dietro l'altra, le multe non si contano più, l'ultima presa proprio in questa serata rosso fuoco per un parcheggio selvaggio su pista ciclabile. In quel di Manchester poi SuperMario è proprio scatenato. Pare che domenica scorsa il Bad Mario abbia azionato per scherzo un estintore innaffiando da capo a piedi due ragazze che ora lo accusano. Poi ha fatto arrabbiare di nuovo Mancini indossando, durante un allenament,o una maglietta con la scritta: "Non sono solo perfetto. Sono pure italiano".



E se non bastasse l'attaccante del Manchester City ha fatto pure un'autodenuncia in cui ammette di avere avuto un flirt con Jessica Thompson, la escort che qualche anno fa aveva creato non pochi problemi a Wayne Rooney, diventando protagonista di un vero e proprio sexy-scandalo. Per non parlare della spinosa questione legata a mamma Rose.



Insomma instancabile e incorreggibile Balotelli colleziona bravate e exploit. Gli piace vivere alla grande e far clamore. Alla Fico va bene così, anche lei nel non passare inosservata è davvero bravissima.