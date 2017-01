Ilary posa intima e preziosa

La Blasi nella pubblicità Stroili

4/4/2012

Basta chiudere gli occhi e immaginare una bella donna semplice, elegante e preziosa, grazie ai gioielli che indossa. Ecco Ilary Blasi posare per la nuova campagna pubblicitaria Stroili Oro, ritratta dall'obiettivo di Signe Vilstrup in un'atmosfera sofisticata, intima e passionale. Veste abiti in chiffon, sottovesti leggere e maliziose, mostra il suo fisico sensuale senza svelare troppo, ma lasciando la curiosità e la voglia di scoprirla.

Tra bracciali, orecchini etno-chic, diamanti e bijoux senza tempo, Ilary si muove come una musa accattivante e provocante con sguardi seducenti e modi consapevolmente attraenti. Ci sono primi piani di grande impatto e ultraglamour che svelano una donna che ama la bellezza, sceglie con consapevolezza i suoi gioielli e li sfoggia con orgoglio e piacere. La Blasi riesce ad incarnare al meglio la sensualità e l'idea di femminilità autentica e moderna. Guardare per credere...