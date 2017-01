Marika: Se il Napoli vince la Coppa Italia"

La Fruscio promette un bikini bollente

7/5/2012

"Se il Napoli vince in Coppa Italia mi spoglio..." Marika Fruscio fa una promessa piccante e la dedica a Tgcom24: "Indosserò un micro bikini azzurro, come la maglia del Napoli, e condurrò la trasmissione sportiva di cui sono opinionista così". L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" dalle curve voluttuose e dal décolleté prosperoso si svela... appassionata di calcio e pronta a mostrarsi senza veli.

"Ormai spogliata mi conoscono tutti, non mi faccio certo problemi..."

Sul suo corpo dalle forme generose, del resto, la bella Marika ha costruito il suo personaggio, non lo nega e non se ne dispiace: "Che male c'è a puntare su una parte del proprio aspetto fisico che piace? Lo fanno tutte, c'è chi sculetta di continuo, chi è sempre lì pronta a mostrare le gambe con minigonne... io ho un po' di seno e metto le magliette scollate. Valorizzo una parte di me che mi piace".

Niente di male, tutt'altro.

Per far carriera, dice la Fruscio, ha usato tutti i mezzi possibili, "anche quelli fisici, perché no, so di piacere!"



Una t-shirt, i jeans attillati e i tacchi altissimi, Marika parla a Tgcom a ruota libera, del centro massaggi e del "pasticciaccio" in cui è stata coinvolta, suo malgrado, della fatica per trovare uno spazio nel mondo della televisione "senza avere nessuno dietro che ti protegge" e delle nemiche, tante, che si annidano nello showbiz, dove lei, così dice, è considerata "scomoda".

"Sono una concorrente scomoda. siamo in tante e una in più dà fastidio, quindi in molti cercano di togliermi di mezzo. Ma non ce la farete!" Miss Fruscio è caparbia, ma soprattutto molto determinata a farsi valere.



"I massaggi non li so fare, faccio carezze al massimo e al centro massaggi incriminato e chiuso, io ci ho lavorato un anno, poi quando ho capito che cosa succedeva davvero me ne sono andata". Adesso deve vedersela con tutto il gossip che è stato costruito sulla faccenda e minaccia azioni legali.



"L'amore? E' una cosa seria. Ero molto innamorata di un uomo con il quale è finita da poco, proprio a causa di questa diffamazione pubblica. Adesso sono single. Vivo un momento sentimentale triste, ma sono soddisfatta dal punto di vista professionale. Conduco un salotto su Canale Italia e sono opinionista sportiva su Canale 34..."

Al suo fidanzato i massaggi però non li faceva, piuttosto carezze, "come si fanno tutti gli innamorati".

A Tgcom24 promette intanto il suo strip azzurro e a noi non resta adesso che aspettare i risultati calcistici e sperare che il Napoli vinca la Coppa Italia, se non altro per essere deliziati dalle curve di Marika e dalla sua simpatia.