Che grattatina per Rita in bikini

La Rusic beccata con le mani... negli slip

4/4/2012

E' in vacanza perenne a Miami da settimane e settimane, ogni giorno sfoggia bikini sensazionali per un corpo al top, i siti italiani e stranieri rilanciano foto delle sue sedute sul bagnasciuga zoomando ora su un particolare del suo fisico, ora sul suo look sexy. Questa volta però Rita Rusic si è fatta beccare con le mani... negli slip! L'imprenditrice si sistema il costumino striminzito e ne approfitta per una toccatina non proprio elegante.

L'abbiamo vista in bikini rosso in compagnia del suo aitante toyboy mentre mostrava uno spettacolare lato B. Prima aveva sfoggiato bikini stringati e provocanti di tutti i colori e i modelli sulla spiaggia della Florida dove è di casa da diverso tempo.



Tra una sedute di sole e un bagno in mare, la Rusic si dedica allo struscio osé, beccata più volte mentre fa passeggiare il cagnolino con indosso canottierine provocanti senza reggiseno. E poi ancora topless involontari e siparietti a luci rosse con l'underwear più sexy di Miami. All'appello mancava giusto un tocco “di classe” e così ecco Rita mentre infila le mani nel costumino... E anche oggi tutti i siti possono parlare di lei e mostrare il suo album delle vacanze.